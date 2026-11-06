Parigi: performance negativa per Orange

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di tlc , che presenta una flessione del 2,28% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Orange evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale delle tlc rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Orange classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,19 Euro e primo supporto individuato a 14,89. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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