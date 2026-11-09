A Bruxelles primi colloqui UE sulla presidenza della BCE

Resta una sfida a due tra l'olandese Klaas Knot e lo spagnolo Pablo Hernández de Cos

(Teleborsa) - I ministri delle finanze dell'Eurozona si sono riuniti per una prima valutazione della corsa alla presidenza della Banca Centrale Europea, dopo che Christine Lagarde ha annunciato che terminerà del suo mandato a febbraio, in anticipo di nove mesi. L'incontro di lunedì a Bruxelles rappresenta un momento di confronto sulla sfida a due tra l'olandese Klaas Knot e lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, ha dichiarato ai giornalisti Kyriakos Pierrakakis, presidente dell'Eurogruppo.



"Siamo consapevoli della necessità di procedere rapidamente", ha affermato. "L'obiettivo è completare l'intero iter entro la fine dell'anno; si tratta di una tempistica molto serrata".



Nei giorni scorsi, entrambi i candidati hanno rilasciato interviste alla stampa. Nell'intervista rilasciata al Financial Times, Knot ha ribadito che la BCE "non esiterà" a intervenire, qualora fosse necessario, per contrastare un'eventuale nuova crisi del debito nell'Eurozona. De Cos, attuale vertice della Banca dei Regolamenti Internazionali, ha dichiarato al quotidiano svizzero Tages-Anzeiger che i responsabili delle politiche economiche a livello globale devono mantenere alta l'attenzione sui rischi legati all'inflazione.



Il ministro delle finanze belga, Vincent Van Peteghem, ha previsto che lunedì non ci sarà "una discussione particolarmente accesa". La decisione finale spetta ai leader europei, che si riuniranno venerdì a Dublino per un vertice informale, cui ne seguirà un altro, previsto per il 26-27 novembre a Bruxelles, dedicato alla successione di Lagarde.



Il cambio al vertice della BCE avviene in una fase delicata: nell'area dell'euro l'inflazione viaggia al doppio dell'obiettivo del 2%, mentre in Francia le tensioni sui conti pubblici destano preoccupazione tra gli investitori.



È molto probabile - secondo Bloomberg - che la posizione di Lagarde rientri in quello che il primo ministro greco ha definito un "grande accordo", che coinvolgerebbe anche i ruoli di Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo, e di Philip Lane, capo economista: la prima lascerà la BCE all'inizio di gennaio 2027, il secondo a maggio, al termine del suo mandato di otto anni.

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