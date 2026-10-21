Lane (Bce), un maggior utilizzo internazionale dell'euro favorirebbe la stabilità dei prezzi

Il discorso a Shanghai

(Teleborsa) - "Un maggiore utilizzo dell'euro a livello internazionale supporta la capacità della BCE di raggiungere la stabilità dei prezzi, aumentando l'impatto internazionale della politica monetaria dell'area euro e influenzando quindi sia la domanda estera che quella interna".



E' quanto sostiene Philip Lane, membro del Comitato esecutivo della BCE, in un discorso a Shanghai, spiegando che "ad esempio, una politica monetaria restrittiva dell'area euro rende più costoso per le entità straniere reperire finanziamenti denominati in euro, il che pesa sulla domanda nelle economie che utilizzano l'euro, in particolare per l'emissione di debito, nonché per la fatturazione commerciale e il finanziamento del capitale circolante".



"Questo effetto a catena della politica monetaria dell'area euro si ripercuote sulla domanda estera, rafforzando ulteriormente la stretta monetaria. Inoltre, un ruolo internazionale più incisivo dell'euro riduce la sensibilità dei prezzi delle importazioni dell'area euro agli shock esterni, favorendo" la contabilizzazione con la valuta unica.



I funzionari della BCE hanno più volte espresso il proprio sostegno a un'espansione della presenza globale dell'euro per rafforzare la sovranità del Vecchio Continente nonché per incrementare gli scambi commerciali e ridurre i costi di finanziamento. Per accrescere l'attrattiva dell'euro, l'Eurotower ha già iniziato a offrire liquidità nella valuta unica alla maggior parte delle banche centrali di tutto il mondo.

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