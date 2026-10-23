BCE, sondaggio Bloomberg: De Cos favorito di poco su Knot per presidenza BCE

(Teleborsa) - Pablo Hernandez de Cos, ex governatore della Banca di Spagna e attuale vertice della Banca dei Regolamenti Internazionali, è il candidato più accreditato a succedere a Christine Lagarde alla guida della Banca centrale europea (BCE). È quanto scrive Bloomberg, che ha condotto un sondaggio tra economisti. De Cos è considerato il favorito da 12 degli intervistati, mentre 9 indicano l'olandese Klaas Knot.



Sembra ormai scontata una uscita di scena di Lagarde prima della fine del suo mandato prevista per ottobre 2027: solo un terzo degli intervistati ritiene che la presidente porterà a termine il suo incarico, una percentuale in netto calo rispetto al quasi 60% rilevato nel sondaggio precedente. Oltre due terzi degli interpellati prevedono che Lagarde lascerà l'incarico entro l'aprile 2027, mentre un quarto ipotizza un'uscita già a gennaio.

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