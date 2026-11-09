Milano 15:00
51.232 +2,36%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:00
10.759 +0,80%
Francoforte 15:00
26.174 +1,37%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,2%

Hang Seng a 24.531,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,2%
Indice Hang Seng +0,2% a quota 24.531,15 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```