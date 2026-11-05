Milano 4-nov
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Nasdaq 4-nov
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Dow Jones 4-nov
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Londra 4-nov
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Francoforte 4-nov
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +4,82%

Hang Seng a 24.659,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +4,82%
Indice Hang Seng +4,82% a quota 24.659,03 all'apertura pomeridiana.
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