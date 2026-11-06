Milano 5-nov
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Nasdaq 5-nov
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Dow Jones 5-nov
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Londra 5-nov
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Francoforte 5-nov
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,57%

Hang Seng a 24.533,33 punti

In breve, Finanza
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Indice Hang Seng +2,57% a quota 24.533,33 all'apertura pomeridiana.
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