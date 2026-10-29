Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 +0,55%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,28%

Hang Seng a 23.106,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,28%
Indice Hang Seng +0,28% a quota 23.106,71 all'apertura pomeridiana.
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