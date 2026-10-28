Milano 27-ott
49.628 0,00%
Nasdaq 27-ott
29.651 +1,29%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 27-ott
10.687 0,00%
Francoforte 27-ott
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,31%

Hang Seng a 23.140,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,31%
Indice Hang Seng -0,31% a quota 23.140,64 all'apertura pomeridiana.
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