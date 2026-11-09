Dovalue, ricavi lordi +46% a 180 milioni nel terzo trimestre e guidance confermata

Le digital collection hanno contribuito al fatturato per il 35% del totale

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 Dovalue ha riportato ricavi lordi cresciuti del 46% su base annua a 180 milioni, con le digital collection che hanno contribuito per il 35% del totale.



Escluse le digital collection, - spiega una nota - l'andamento dei ricavi è migliorato in modo significativo, con il calo su base annua ridotto al 5% dal 13% del primo semestre, sostenuto dalla crescita della Regione Ellenica e dei servizi a valore aggiunto, nonché da una graduale stabilizzazione in Italia.



L'EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti è cresciuto del 70% a 65 milioni, con il margine in aumento di 5 punti percentuali al 36%, il margine più elevato per un terzo trimestre dal 2022. Escluse le digital collection, l'EBITDA è aumentato del 5% a 40 milioni, rispetto a un calo del 24% nel primo semestre, poiché le riduzioni dei costi hanno più che compensato i minori ricavi.



Il risultato netto di pertinenza del Gruppo inclusi gli elementi non ricorrenti ha registrato una perdita di 5,4 milioni, rispetto a una perdita di 3,6 milioni nel terzo trimestre 2025. Gli elementi non ricorrenti del periodo, pari a 8,7 milioni, sono principalmente riconducibili al già citato impatto del rifinanziamento del term loan. Escluse le voci non ricorrenti, il risultato netto di Gruppo è stato pari a 3,3 milioni, rispetto a una perdita di 0,4 milioni nel terzo trimestre 2025.



Nei primi nove mesi, i ricavi lordi sono cresciuti del 19% a 482 milioni e l'EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti del 15% a 157 milioni (185 milioni pro forma per nove mesi di digital collection), con un margine del 33% (rispetto al 34% dei primi nove mesi del 2025). Il risultato netto di pertinenza del Gruppo inclusi gli elementi non ricorrenti ha registrato una perdita di 27,0 milioni (perdita di 7,7 milioni nei primi nove mesi del 2025), mentre il risultato netto esclusi gli elementi non ricorrenti è stato pari a 5,5 milioni (11,6 milioni nei primi nove mesi del 2025).



La situazione patrimoniale

Al 30 settembre 2026, il debito netto si è attestato a 882 milioni, rispetto a 855 milioni al 30 giugno, riflettendo la consueta stagionalità del terzo trimestre, cui segue tipicamente un miglioramento nel quarto trimestre (free cash flow di circa 60 milioni nel quarto trimestre 2025).



La leva finanziaria si è attestata a 3,1x, stabile rispetto al 30 giugno. Pro forma per la cessione del portafoglio delle digital collection, prevista entro fine anno, la leva finanziaria sarebbe pari a circa 2,6x prima della generazione di cassa del quarto trimestre, all’interno del range di guidance per l’intero esercizio 2026 di 2,4-2,6x.



La guidance

Il Gruppo conferma la guidance per l'esercizio 2026 presentata in occasione del Capital Markets Day, su base pro forma, con ricavi lordi pari a 770-790 milioni, EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti a 270-290 milioni e leva finanziaria netta dopo i dividendi pari a 2,4-2,6x. La guidance sulla leva finanziaria presuppone il completamento della cessione del portafoglio delle digital collection entro fine anno.

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