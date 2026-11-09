Francoforte: scambi al rialzo per SUSS

(Teleborsa) - Avanza il produttore di apparecchiature per semiconduttori , che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.



Lo scenario su base settimanale di SUSS rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario della società di sistemi per la lavorazione dei wafer si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 43,93 Euro. Prima resistenza a 45,79. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 42,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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