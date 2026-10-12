Aprilia (gruppo Piaggio), centrato il primo poker in MotoGP

(Teleborsa) - Il weekend al Pertamina Mandalika International Circuit, in Indonesia, si è chiuso con un risultato storico per Aprilia (gruppo Piaggio ), che ha centrato il suo primo poker in MotoGP con quattro RS-GP26 nelle prime quattro posizioni.



Scattato dalla seconda posizione in griglia, Marco Bezzecchi ha conquistato il gradino più alto del podio, ed è stato protagonista di una gara intelligente sulla sua Aprilia RS-GP26, firmando anche il giro veloce della gara in 1’29.960. Il suo successo rappresenta la 300° vittoria italiana in top-class nel Motomondiale. Inoltre, quella odierna è la sua undicesima vittoria in top-class, la quinta stagionale dopo Buriram, Goiânia, Austin e Mugello.



Terza posizione per Jorge Martín, autore di una gara solida dopo essere partito dalla seconda fila. Per il pilota spagnolo si tratta del nono podio stagionale, il terzo consecutivo dopo Austria e Giappone. Inoltre, grazie al risultato odierno, Martín recupera la leadership in classifica generale con 355 punti.



Ottima prestazione anche per i piloti del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, con Raúl Fernández che, secondo, ha completato il podio Aprilia Racing a Mandalika e Ai Ogura, quarto, che ha permesso il primo storico monopolio con quattro RS-GP nelle prime quattro posizioni.



Oltre ad essere il primo poker in MotoGP, per Aprilia Racing si tratta della quarta tripletta stagionale (dopo Le Mans, Assen e Silverstone). Con questo successo, la casa di Noale sale a quota 310 vittorie nel Motomondiale. Inoltre, quella di domenica è stata l’ottava vittoria in questa stagione, la sedicesima complessiva in top-class.

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