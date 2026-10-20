AATech: EnVent conferma OUTPERFORM e alza target price

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update H1 2026 su AATech , tech builder italiano specializzato nella gestione integrata di processi back-office per istituzioni finanziarie, confermando il rating OUTPERFORM con target price a €1,81 per azione (da €1,41), che implica un potenziale upside del 53% rispetto al prezzo di chiusura del 19 ottobre.



Nel primo semestre 2026, AATech ha riportato un valore della produzione di €6,2m (€1m in H1 2025), con EBITDA di €0,6m (negativo per €0,4m in H1 2025). Risultato netto di €2,5m, dopo €1,2m di dividendo incassato e €2m di plusvalenza da deconsolidamento. Posizione finanziaria netta a €7,7m di debito, €3,7 a dicembre 2025. Management guidance confermata per il 2027: €18-20m di ricavi target, con EBITDA atteso fra €5,4m e 6,2m.



A seguito della riorganizzazione, AATech si presenta oggi come un gruppo pienamente integrato al servizio di banche, asset manager, confidi e fintech lungo la catena del credito, sotto l'unico brand AATech.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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