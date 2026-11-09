Madrid: risultato positivo per IAG

(Teleborsa) - Bene International Airlines Group , con un rialzo del 3,12%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale del settore aereo rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di IAG sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,395 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 5,277. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,513.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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