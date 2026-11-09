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Madrid: scambi in positivo per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: scambi in positivo per IAG
Seduta positiva per International Airlines Group, che avanza bene del 3,12%.
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