Manifattura italiana, tra pressioni energetiche e tensioni geopolitiche: quali prospettive?

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Laha mostrato una capacità di tenuta superiore alle attese formulate dopoE' quanto emerge dal Rapporto Analisi dei Settori Industriali presentato da Intesa Sanpaolo insieme a Prometeia.a prezzi costanti è aumentato dello 0,7% nei primi sette mesi del 2026, confermando il percorso di recupero avviato nella seconda metà del 2025, ed è atteso chiudere l’anno in crescita dello 0,8%, dopo tre anni consecutivi di contrazione.Gli indicatori di fiducia rilevati in ottobre segnalano un cauto miglioramento delle prospettive a breve per le imprese manifatturiere, con una risalita dei giudizi sugli ordini e un saldo delle attese sulla produzione che è rimasto positivo. Sono segnali coerenti con una fase di recupero, per quanto ancora esposta all’incertezza internazionale.in crescita del 2,7% nei primi sette mesi dell’anno, per effetto di un’accelerazione dei prezzi alla produzione (+2% nel complesso dei primi otto mesi 2026, +2,9% tra maggio e agosto) che riflette le tensioni registrate sui mercati energetici e delle materie prime. La risalita dei prezzi porterà il giro d’affari manifatturiero al massimo storico di 1.168 miliardi di euro a fine anno, in aumento di circa 257 miliardi rispetto al 2019 (+4,1% sul 2025).emerge anche dai dati di produzione industriale (dati grezzi), che registrano un +0,4% nei primi otto mesi del 2026, a fronte del -2,5% della Germania e del +0,2% della Francia. Solo la Spagna si è mostrata più dinamica, senza però andare oltre un +0,9%."L'industria manifatturiera italiana tiene, nonostante le grandi difficoltà dal punto di vista geopolitico, il protezionismo americano e il forte costo dell'energia", conferma, Chief Econmomist di, aggiungendo "questo è il riflesso di investimenti delle nostre imprese sulla qualità e sugli efficientamenti produttivi. Ne è dimostrazione il fatto che oggi il 53,8% del prodotto italiano viene venduto all'estero. Il mercato interno rimane ancora abbastanza modesto perché i salari non salgono".on un crescente divario tra i settori sostenuti dagli investimenti e le produzioni più dipendenti dai consumi finali, ancora in affanno per via delle pressioni inflazionistiche che accentuano la polarizzazione dei redditi. La classifica 2026 per fatturato deflazionato vede infatti in testa Elettrotecnica (+4,8%), Elettronica (+2,6%), Farmaceutica (+1,8%) e Meccanica (+1,6%). In recupero da livelli depressi gli Autoveicoli e moto (+3%). In territorio negativo i produttori di beni di consumo non essenziali (Elettrodomestici -5%, Mobili -2,2%, Sistema Moda -1,2% e Largo Consumo -0,7%) e gli Intermedi Chimici (-1,4%), settore in forte ristrutturazione anche a livello europeo.Le esportazioni dell'industria italiana hanno ritrovato slancio grazie alla ripresa degli scambi intra-europei, che sono tornati a rappresentare il principale motore di crescita della domanda estera, anche al netto dei flussi di oro non monetario verso la Svizzera.Nei, infatti, l'export italiano di beni manufatti è aumentato del 3,9% in valore, con un contributo dei mercati europei pari al 2,1%. Più contenuta la crescita a prezzi costanti, nell’ordine del 2%. A fare da traino sono stati soprattutto Germania, Francia e i paesi dell’Europa Orientale. Nel complesso del 2026, il saldo commerciale nominale potrà salire a 114,5 miliardi di euro, dai 112,8 miliardi del 2025, nonostante una crescita attesa delle importazioni (+1,9% a prezzi costanti in media d’anno) superiore a quella delle esportazioni (+1,8%).Quanto alle prospettive per il biennioIl fatturato a