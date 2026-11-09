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Giappone, leading indicator settembre peggiora oltre le attese a 116,4 punti

Economia, Macroeconomia
Giappone, leading indicator settembre peggiora oltre le attese a 116,4 punti
(Teleborsa) - Peggiorano le condizioni economiche del Giappone a settembre 2026. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) – che valuta le prospettive dell'attività economica per i mesi successivi basandosi su parametri quali le offerte di lavoro e il sentiment dei consumatori – è sceso a 116,4 punti rispetto al dato definitivo di 118,0 del mese precedente. Il dato è sotto le stime degli analisti (116,7 punti).

Si tratta del livello più basso registrato da giugno, il che riflette gli effetti persistenti dei recenti disastri naturali e le preoccupazioni per le continue pressioni sui prezzi, alimentate in parte dal costo elevato del petrolio e dalle interruzioni nelle catene di approvvigionamento legate alle tensioni in Medio Oriente.

Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è salito a 119,5 nel settembre 2026, rispetto al dato definitivo di 118,0 del mese precedente (che aveva segnato il minimo degli ultimi tre mesi), secondo i dati preliminari.
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