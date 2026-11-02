Giappone, indice PMI manifattura ottobre confermato in discesa a 53,3 punti

(Teleborsa) - Peggiora come previsto l'attività della manifattura in Giappone a ottobre 2026. L'indice PMI manifatturiero, pubblicato da S&P ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 53,3 punti, rispetto ai 54,1 punti di settembre. Il dato è in linea con il preliminare che aveva previsto una discesa a 53,3 punti. L'indicatore si conferma così al di sopra della soglia critica dei 50 punti, denotando espansione dell'attività.



"Il settore manifatturiero giapponese non è riuscito a mantenere i ritmi di crescita della produzione e dei nuovi ordini osservati all'inizio dell'anno; tuttavia, all'avvio del quarto trimestre, si registra ancora un ritmo di espansione piuttosto sostenuto, se confrontato con gli standard storici - ha commentato Phil Smith, Economics Associate Director presso S&P Global Market Intelligence - "La fiducia tra i produttori di beni si è mantenuta solida nonostante la perdita di slancio, sostenuta da portafogli ordini in crescita e dalla spinta favorevole derivante dalla domanda legata all'intelligenza artificiale. Inoltre, prosegue la recente ondata di assunzioni nel settore manifatturiero, con un ritmo di creazione di posti di lavoro che rimane tra i più rapidi osservati nell'ultimo decennio".



"Le forti pressioni sui prezzi continuano a rappresentare un elemento di rilievo nei dati dell'indagine - ha aggiunto - A ottobre, l'inflazione dei costi di produzione è tornata a salire per la prima volta in quattro mesi e le aziende manifatturiere continuano a mostrare un notevole potere di determinazione dei prezzi, favorito dal costante accumulo di ordini inevasi".

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