New York: calo per Hershey

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore statunitense di prodotti dolciari , che presenta una flessione del 3,02%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Hershey mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,28%, rispetto a -1,06% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di Hershey è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 175,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 171. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 180,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```