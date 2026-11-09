Nexi cede Ratepay e pianifica una partnership strategica nel settore BNPL con Affirm

(Teleborsa) - Nexi ha annunciato che Affirm diventerà il nuovo proprietario di Ratepay, fintech con sede in Germania che fornisce servizi di pagamento a esercenti in Germania, Austria e Svizzera. Nell'ambito dell'operazione, Nexi e Affirm hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per ampliare la partnership esistente nella regione DACH ed esplorare congiuntamente nuove opportunità.



"Questa cessione è in linea con la nostra strategia, focalizzata sulle attività core e sull'ottimizzazione del portafoglio, al fine di generare maggiore valore per tutti i nostri stakeholder - afferma Bernardo Mingrone, CEO di Nexi - Allo stesso tempo, data la complementarità commerciale tra Ratepay e Affirm, la nuova proprietà consentirà a Ratepay di rafforzare ulteriormente la propria offerta BNPL, a beneficio dei clienti e di noi, in qualità di partner".



L'operazione è coerente con le priorità di allocazione del capitale delineate durante il Capital Markets Day 2026 di Nexi: investimenti disciplinati in una crescita redditizia, costante riduzione del debito e della leva finanziaria, e una remunerazione sostenibile per gli azionisti.



Al perfezionamento dell'accordo - soggetto alle consuete approvazioni da parte delle autorità competenti, previste entro il primo semestre del 2027 - Nexi fornirà un supporto transitorio a Ratepay e Affirm, mettendo a disposizione competenze specialistiche in loco e know-how tecnologico. L'operazione avrà un impatto leggermente positivo sulla posizione finanziaria netta del Gruppo e contribuirà favorevolmente alla capacità di Nexi di generare liquidità in eccesso.

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