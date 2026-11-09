Novamarine, Alantra avvia copertura con Hold: forte performance dall'IPO limita upside nel breve

(Teleborsa) - Alantra ha avviato la copertura su Novamarine , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, con un target price di 8,2 euro per azione e una raccomandazione "Hold" visto l'upside potenziale nullo.



Gli analisti evidenziano che la strategia di Novamarine si articola su diversi punti: 1) aumentare l'esposizione al segmento "Professional"; 2) orientarsi verso imbarcazioni di maggiori dimensioni e a più alto valore aggiunto; 3) sviluppare la linea "Tornado" per ampliare la base clienti e ridurre la dipendenza dalla domanda di tender e imbarcazioni di supporto ("chase-boat") per superyacht; 4) rafforzare la presenza nei mercati esistenti, espandendosi al contempo in nuove aree geografiche, con particolare attenzione alla regione APAC; 5) sfruttare sinergie sui costi e leve operative derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva. Nel complesso, tali iniziative consentiranno un'ulteriore diversificazione del business in termini di prodotti, clientela e aree geografiche. Il piano di investimenti da 13,3 milioni di euro, annunciato nel settembre 2026, rappresenta il principale motore industriale, introducendo capacità dedicata ai segmenti "Professional", alle imbarcazioni di maggiori dimensioni e alla produzione in vetroresina.



Nel primo semestre del 2026, i ricavi sono cresciuti del 12,7% su base annua, attestandosi a 16,6 milioni di euro; l'EBITDA, tuttavia, ha registrato un calo del 32%, scendendo a 2,7 milioni di euro (margine del 16%). Tale flessione riflette vincoli produttivi temporanei, la vendita di imbarcazioni usate a basso margine e i costi di avvio della linea "Tornado". Per l'intero esercizio 2026, Alantra prevede ricavi pari a 22,3 milioni di euro (in calo del 34% su base annua), con una successiva ripresa a 38,2 milioni di euro entro il 2028, man mano che la capacità produttiva si normalizzerà e le divisioni "Professional" e "Tornado" entreranno a pieno regime. L'EBITDA dovrebbe passare dai 4 milioni di euro previsti per il 2026 ai 10,5 milioni di euro del 2028, con un margine in crescita al 27,5% grazie a un migliore utilizzo degli impianti e a un mix di offerta più favorevole. Gli investimenti (Capex) rimarranno elevati fino al 2027, ma viene previsto che il FCF raggiungerà i 6,3 milioni di euro nel 2028, portando l'indebitamento netto a 5 milioni di euro, in calo rispetto al picco di 11,9 milioni di euro atteso per il 2026.



"A seguito della solida performance del titolo (+128% dall'IPO), il potenziale di upside nel breve termine appare limitato - si legge nella ricerca - Ulteriori margini di crescita potrebbero derivare da un'accelerazione nello sviluppo delle divisioni "Professional" e "Tornado", dall'acquisizione di nuove commesse e dallo sviluppo commerciale della nuova linea di imbarcazioni a guida autonoma (USV). Nessuna di queste opportunità è attualmente riflessa nelle nostre stime, ma la loro concretizzazione potrebbe innescare una rivalutazione del titolo".

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