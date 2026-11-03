Novamarine lancia droni navali a guida autonoma in partnership con EDGE

(Teleborsa) - Novamarine , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con EDGE Europe, la società europea con sede a Parigi di EDGE Group (uno dei principali gruppi al mondo nel settore della tecnologia avanzata e della difesa), per esplorare il potenziale sviluppo congiunto di modelli di USV (Unmanned Surface Vehicles), droni navali a guida autonoma, appartenenti al segmento professional di Novamarine.



L'accordo prevede che Novamarine si occupi della produzione delle piattaforme USV presso il proprio stabilimento produttivo ad Olbia, mentre EDGE Group curerà la fornitura e l'integrazione dei sistemi di navigazione autonoma a bordo. Intanto, Novamarine presenterà i primi due modelli USV - frutto di questa partnership - in occasione di Euronaval 2026, uno dei principali saloni internazionali dedicati alla difesa navale, in programma a Parigi da oggi al 6 novembre. La presentazione segna il debutto della nuova linea di droni navali senza equipaggio, appartenenti al segmento professional di Novamarine e progettati per svolgere diverse tipologie di attività, tra cui ricerca e soccorso.



"Questo accordo rappresenta un passo importante nel percorso di crescita attraverso l'innovazione e conferma la nostra volontà di rafforzare la presenza nel segmento professional - ha commentato l'AD Francesco Pirro - La collaborazione con EDGE Group ci permette di unire la nostra esperienza nella progettazione e costruzione di imbarcazioni ad alte prestazioni con tecnologie avanzate di navigazione autonoma, dando vita a una nuova generazione di mezzi capaci di rispondere a esigenze operative sempre più complesse. La presentazione dei primi modelli USV a Euronaval 2026 rappresenta un'importante occasione per mostrare il potenziale di questa sinergia e aprire nuove prospettive di sviluppo sui mercati internazionali".

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