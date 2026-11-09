Wall Street in rialzo, ma Nvidia affonda sul caso Huang. Petrolio in calo

(Teleborsa) - Wall Street prova a ritrovare slancio dopo la pesante correzione della scorsa settimana, ma il clima sui mercati resta fragile, con il comparto tecnologico sotto pressione sulla scia di Nvidia
, già in forte calo nelle contrattazioni pre-market. Per i mercati si apre una settimana decisiva, in cui il tentativo di rimbalzo dovrà confrontarsi con le incertezze sul settore tecnologico, le prospettive dei tassi e la tenuta degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
è in aumento dell'1,13%; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500
, che continua la giornata in aumento dell'1,06% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Positivo il Nasdaq 100
(+1,35%); come pure, in denaro l'S&P 100
(+1,05%).Nvidia sotto pressione: dubbi sulla leadership di Jensen Huang
Sul colosso dei semiconduttori pesano le notizie relative a un'indagine interna
per verificare se il CEO, Jensen Huang sia stato preso di mira da un'operazione di intelligence straniera. La vicenda alimenta interrogativi sul futuro della leadership del gruppo e sulle possibili ripercussioni per il ruolo di Nvidia nell'industria globale dell'intelligenza artificiale.
La pressione sul titolo si inserisce in un quadro già complicato per il comparto tecnologico, dopo la forte svendita della scorsa settimana. Petrolio in calo, occhi sulla Federal Reserve
Sul fronte energetico, il greggio arretra di oltre il 3%, contribuendo a sostenere il sentiment a Wall Street. Il Brent scende intorno a 95 dollari al barile, mentre il WTI si attesta intorno agli 88,37 dollari. A pesare sulle quotazioni sono le aspettative di una possibile accelerazione degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran, anche in vista dell'incontro tra Donald Trump e il primo ministro del Qatar.
L'attenzione degli investitori si sposta ora sui dati dell'inflazione americana
, attesi domani. Le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre sono aumentate dopo il rapporto sul lavoro
di venerdì, che ha evidenziato 165.000 nuovi occupati. I mercati scontano attualmente una probabilità di circa l'80% di un aumento di 25 punti base.Riflettori sui conti del settore AI
La settimana sarà importante anche per valutare la sostenibilità degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Sono attesi i risultati trimestrali di società come CoreWeave
, Applied Materials
e Cisco Systems
, che offriranno nuove indicazioni sui costi e sulle prospettive di redditività delle infrastrutture AI.