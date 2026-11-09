Piazza Affari: andamento rialzista per Fiera Milano

(Teleborsa) - Balza in avanti illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,49%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiera Milano più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 7,303 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 7,463. L'indebolimento di Fiera Milano è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 7,197.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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