Piazza Affari: andamento rialzista per Fiera Milano
(Teleborsa) - Balza in avanti illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,49%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiera Milano più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 7,303 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 7,463. L'indebolimento di Fiera Milano è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 7,197.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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