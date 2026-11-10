Piazza Affari: balza in avanti Unipol

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Unipol subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Analizzando lo scenario della società finanziaria e assicurativa si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 26,57 Euro. Prima resistenza a 26,83. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 26,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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