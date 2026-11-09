Banco Desio punta sul ricambio generazionale

(Teleborsa) - Nell'ambito del più ampio programma di efficientamento e di innovazione tecnologica, coerentemente con gli attuali orientamenti strategici aziendali, Banco Desio ha deliberato un piano di ricambio generazionale avviando le procedure finalizzate al ricorso, con accesso su base volontaria, alle prestazioni del fondo di solidarietà di settore.



L'iniziativa - si legge in una nota - verrà posta in essere salvaguardando il patrimonio umano e professionale, nonché favorendo l'attrazione di giovani talenti. L'argomento è stato oggetto di informativa alle Organizzazioni Sindacali contrattualmente previste.

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