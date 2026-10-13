Banco Desio, acquisizione di CR Orvieto sarebbe coerente con obiettivi strategici

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha ottenuto un periodo di esclusiva finalizzato alla negoziazione di termini e condizioni della potenziale acquisizione della partecipazione pari al 85,32% del capitale sociale di Cassa di Risparmio di Orvieto (CRO) detenuta da MCC. L'operazione, se perfezionata, sarebbe coerente con gli obiettivi strategici del Gruppo di rafforzamento della propria presenza territoriale e di crescita sostenibile, con particolare attenzione alla creazione di valore per gli azionisti e tutti gli stakeholder di Banco Desio e di CRO.

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