Rheinmetall si aggiudica contratto per difesa aerea del Belgio

Contratto del valore di diverse centinaia di milioni di euro

(Teleborsa) - Il Gruppo Rheinmetall amplia ulteriormente la propria partnership strategica con il Regno del Belgio. A meno di 18 mesi dall'avvio delle discussioni nel giugno 2025, l'azienda si è aggiudicata un contratto per la fornitura di 20 sistemi Skyranger 30. Tali sistemi, che saranno installati su piattaforme scarrabili (hooklift), sono destinati alla protezione stazionaria del territorio belga e delle infrastrutture critiche. Il valore del contratto, che comprende non solo i sistemi ma anche la relativa logistica, si colloca in una fascia di diverse centinaia di milioni di euro.



La consegna dei sistemi è prevista a partire dalla fine del 2028. L'azienda ha inoltre manifestato la propria disponibilità a estendere la collaborazione con l'industria belga ad altri ambiti innovativi, tra cui soluzioni per la difesa dai droni, sia in configurazione stazionaria che dispiegabile.



I sistemi Skyranger 30 saranno integrati nell'architettura di difesa complessiva del Belgio, denominata "Blue Dome", ha precisato Rheinmetall.

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