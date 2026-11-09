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Rheinmetall si aggiudica contratto per difesa aerea del Belgio

Contratto del valore di diverse centinaia di milioni di euro

Difesa, Finanza
Rheinmetall si aggiudica contratto per difesa aerea del Belgio
(Teleborsa) - Il Gruppo Rheinmetall amplia ulteriormente la propria partnership strategica con il Regno del Belgio. A meno di 18 mesi dall'avvio delle discussioni nel giugno 2025, l'azienda si è aggiudicata un contratto per la fornitura di 20 sistemi Skyranger 30. Tali sistemi, che saranno installati su piattaforme scarrabili (hooklift), sono destinati alla protezione stazionaria del territorio belga e delle infrastrutture critiche. Il valore del contratto, che comprende non solo i sistemi ma anche la relativa logistica, si colloca in una fascia di diverse centinaia di milioni di euro.

La consegna dei sistemi è prevista a partire dalla fine del 2028. L'azienda ha inoltre manifestato la propria disponibilità a estendere la collaborazione con l'industria belga ad altri ambiti innovativi, tra cui soluzioni per la difesa dai droni, sia in configurazione stazionaria che dispiegabile.

I sistemi Skyranger 30 saranno integrati nell'architettura di difesa complessiva del Belgio, denominata "Blue Dome", ha precisato Rheinmetall.
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