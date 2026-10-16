Milano 10:48
49.853 +0,92%
Nasdaq 15-ott
29.936 0,00%
Dow Jones 15-ott
52.178 +1,08%
Londra 10:48
10.839 -0,01%
Francoforte 10:48
25.642 +1,02%

Francoforte: rally per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rally per Rheinmetall AG
Grande giornata per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,86%.
Condividi
```