Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Bene il produttore di armamenti e componenti per automobili , con un rialzo del 2,39%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rheinmetall AG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rheinmetall AG rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo di Rheinmetall AG ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 991 Euro. Supporto a 957,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.024,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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