SIT, Intesa Sanpaolo conferma il buy ma taglia target price a 2,9 euro

Pesano un debole terzo trimestre 2026 e la revisione al ribasso della guidance 2026

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo conferma il "buy" su SIT , rimanendo fiduciosi sul settore e sulla ripresa della domanda, riducendone però il target price da 3,4 a 2,9 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale superiore al 54%.



La volatilità della domanda e le difficili condizioni di mercato - spiega il report - hanno determinato un debole terzo trimestre 2026 e una revisione al ribasso delle previsioni 2026. Le nuove attività e le iniziative di diversificazione, inclusi i progetti nel settore delle soluzioni di raffreddamento per data center, sono strategicamente importanti ma non hanno ancora raggiunto una massa critica.



A seguito del forte calo del prezzo delle azioni da inizio anno, gli analisti ritengono che il titolo possa offrire un'interessante opportunità di investimento quando ci sarà una ripresa della domanda nel segmento H&V. L'azienda ha già implementato significative misure di ristrutturazione, rafforzando la leva operativa e posizionandosi per beneficiare della ripresa dei volumi.



La guidance è stata rivista al ribasso, con la previsione di una leggera ripresa nel quarto trimestre 2026 rispetto al terzo trimestre 2026 e al quarto trimestre 2025. L'EBITDA margin per l'esercizio 2026 dovrebbe rimanere sostanzialmente in linea con i livelli dei primi nove mesi del 2026 (11,4%).



Il management punta a un risultato netto positivo per l'esercizio 2026. L'indebitamento netto dovrebbe attestarsi tra i 130 e i 135 milioni di euro.



Intesa ha conseguentemente rivisto le proprie stime e ridimensionato le aspettative di crescita per l'esercizio 2027/28, data la persistente incertezza sia sulla domanda che sulla piena ripresa degli ordini. Pertanto, hanno ridotto la previsione sull'EBITDA per l'esercizio 2026 di una percentuale a doppia cifra (precedente: calo di una cifra mid-single annua) e l'EBITDA margin 2028 è atteso inferiore di 100 punti base rispetto alla precedente previsione.





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