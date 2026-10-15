Turismo, Polimi: ricettivo a 40,7 miliardi (+5%), trasporti a 28,5 (+3%), organizzato in calo del 2%

L'AI usata dal 44% degli italiani.

(Teleborsa) - Il mercato ricettivo italiano raggiunge nel 2026 i 40,7 miliardi di euro (+5%), i trasporti 28,5 miliardi (+3%), mentre il turismo organizzato scende a 6,4 miliardi (-2%). Sono le stime a pre-consuntivo dell'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, presentate al Ttg Travel Experience di Rimini. La ricettività è sostenuta dai flussi incoming (+4,8% tra gennaio e luglio, dati Istat) e dai prezzi (+4,4% tra gennaio e agosto), mentre tra i trasporti il costo dell'aereo cala del 6,1%. L'eCommerce pesa il 59% nel ricettivo e il 79% nei trasporti. Nel turismo organizzato i tour operator sono quasi stabili a 3,5 miliardi (-1%), le agenzie di viaggio scendono a 5,2 miliardi (-5%) per l'instabilità politica.



Il viaggiatore europeo



L'indagine su 7.590 viaggiatori in 15 Paesi europei, condotta nell'agosto 2026, mostra che il 52% è stato influenzato dalla geopolitica nella scelta del viaggio (valore più alto in Italia, Portogallo, Irlanda, Grecia, Regno Unito e Spagna), il 49% considera l'affollamento delle destinazioni e il 26% il cambiamento climatico. Tra gli italiani il 37% ha evitato destinazioni a rischio e il 23% ha scelto mete più vicine. L'intelligenza artificiale è usata dal 42% dei viaggiatori europei, con la Grecia al 61%; in Italia il 44% (+11 punti in un anno) e il 90% degli utenti la ritiene utile o fondamentale, soprattutto per cercare informazioni e valutare alternative.



Il commento



"Il 2026 conferma la solidità del turismo italiano, ma evidenzia dinamiche sempre più differenziate tra i comparti – commenta Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano –. Il ricettivo continua a crescere, sostenuto soprattutto dalla domanda internazionale, mentre i trasporti avanzano più moderatamente e il turismo organizzato registra una lieve contrazione. In questo scenario, l’eCommerce torna a essere un motore rilevante, nei trasporti prevalgono gli acquisti diretti, mentre nell’ospitalità resta centrale anche l’intermediazione. Non esiste quindi un unico modello di digitalizzazione, la competitività degli operatori dipenderà sempre più dalla capacità di presidiare i canali distributivi e interpretare l’evoluzione della domanda".

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