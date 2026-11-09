UniCredit, miglior trimestre di sempre: utile a 3,3 miliardi (+24%), battute le attese su tutti i fronti

Acconto dividendo più che raddoppiato a 4,5 miliardi

(Teleborsa) - UniCredit archivia il terzo trimestre 2026 con il miglior risultato della sua storia e supera le stime degli analisti su tutte le principali voci di bilancio. Nel periodo luglio-settembre l'utile netto si è attestato a 3.261 milioni di euro, in crescita del 23,9% su base annua e del 12,2% rispetto al trimestre precedente. Il dato supera del 17% circa i 2.783 milioni del consensus medio raccolto dalla banca. Il RoTE sale al 25,5%, in rialzo di 4 punti percentuali anno su anno.



I ricavi totali sono saliti a 6.902 milioni (+11,8% a/a e +5,8% t/t), contro i 6.478 milioni attesi dagli analisti. Il margine di interesse è cresciuto dell'8,2% a 3.831 milioni, a fronte di un consensus di 3.734 milioni. A sostenerlo sono stati un Euribor medio più alto, la crescita dei volumi di prestiti e depositi e una maggiore contribuzione del replicating portfolio. Le commissioni e il risultato della gestione assicurativa sono saliti del 10,7% a 2.391 milioni (consensus 2.324 milioni), trainati dalle commissioni su investimenti (+14,8%) e su prodotti assicurativi (+21,7%). Positivi anche i dividendi, quasi raddoppiati a 471 milioni grazie al maggiore contributo del portafoglio strategico, e il trading, risalito a 293 milioni dopo il dato negativo del secondo trimestre.



Sul fronte dell'efficienza, i costi operativi sono scesi dell'1,3% a 2.261 milioni, sotto i 2.304 milioni stimati dal mercato. Il rapporto costi/ricavi migliora così al 32,8%, in calo di 4,4 punti percentuali. Il risultato lordo di gestione balza del 19,6% a 4.641 milioni, oltre l'11% sopra il consensus di 4.174 milioni. Le rettifiche su crediti si sono attestate a 210 milioni, con un costo del rischio di 18 punti base. Il rapporto tra esposizioni deteriorate nette e totale crediti netti resta all'1,4%, mentre gli overlay sulle esposizioni in bonis ammontano a circa 1,5 miliardi.



Nei nove mesi l'utile netto ha raggiunto il record di 9,4 miliardi, in rialzo del 7,3%. Al netto della posta straordinaria positiva da 653 milioni contabilizzata nel secondo trimestre 2025, la crescita sale al 16%. Il RoTE dei nove mesi è al 24,3%. I ricavi del periodo sono saliti del 7,5% a 20,3 miliardi, mentre i costi sono scesi dell'1%.



Sul fronte patrimoniale, il CET1 ratio sale al 15,0%, in rialzo di 73 punti base trimestre su trimestre e sopra il 14,8% atteso dagli analisti. Il dato include la deduzione dei 4,75 miliardi di buyback relativi al 2025 e i 7,3 miliardi di distribuzioni accantonate nei nove mesi. Nel trimestre la generazione organica di capitale è stata di 92 punti base (2,8 miliardi), a cui si aggiungono 53 punti base dal Danish Compromise.



Forte di questi numeri, il CdA ha approvato un acconto sul dividendo 2026 di 4,5 miliardi, più che raddoppiato rispetto all'anno scorso, pari a 3,0034 euro per azione. Lo stacco della cedola è previsto il 23 novembre e il pagamento il 25 novembre. La politica di distribuzione resta invariata all'80% dell'utile netto, di cui il 50% in contanti.



La banca guidata da Andrea Orcel alza la propria ambizione per l'utile netto 2026 a "ben superiore" a 11,5 miliardi prima delle poste straordinarie. L'asticella è sopra il consensus medio di 11,31 miliardi, e nei primi nove mesi è già stato raggiunto l'85% dell'obiettivo. Confermate le ambizioni standalone di un utile ben oltre 13 miliardi nel 2028 e oltre 15 miliardi nel 2030, con un RoTE intorno al 25%. Il CET1 a fine 2026 è atteso intorno al 15%, prima del consolidamento integrale di Commerzbank .



Proprio su Commerzbank, dopo il via libera della BCE all'acquisizione del controllo arrivato a metà ottobre, UniCredit attende le autorizzazioni residue entro fine novembre. Seguirà il regolamento dell'offerta, mentre il nuovo assetto di governance e l'avvio del piano "Commerzbank Unlocked" sono previsti entro il primo trimestre 2027. Dopo il consolidamento integrale il CET1 è atteso pari o superiore al 13%, prima degli impatti della PPA, e in rapida crescita successivamente. Per il 2028 il gruppo prevede un utile per azione ben superiore a 10 euro e una distribuzione per azione ben superiore a 8 euro.

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