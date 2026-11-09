UniCredit, Orcel: obiettivi standalone da rivedere a fine anno. "Siamo altamente resilienti"

(Teleborsa) - UniCredit
sta già superando gli obiettivi 2026 del piano Unlimited e si prepara a rivedere a fine anno la propria traiettoria standalone. Lo ha detto l'AD Andrea Orcel
nella conference call con gli analisti
, sottolineando che "accelerazione e trasformazione stanno producendo risultati superiori alle attese
".
"I risultati dei nove mesi indicano una sovraperformance significativa rispetto a tutti i principali obiettivi 2026
di Unlimited", ha spiegato Orcel, ricordando che quei target erano già stati rivisti al rialzo nel secondo trimestre. L'utile netto di 9,4 miliardi rappresenta l'85% dell'obiettivo annuo di ben oltre 11 miliardi. La generazione organica di capitale, a 8,2 miliardi, supera il 90% del target di almeno 8,8 miliardi. Il rapporto costi/ricavi al 33,8% è ben sotto l'obiettivo di circa il 36% e il RoTE al 24,3% supera il target di oltre il 20%. L'utile 2026 prima delle poste straordinarie è ora atteso ben oltre 11,5 miliardi, con il gruppo che entrerà nel 2027 con un forte slancio.
Secondo Orcel, questo dà indicazioni positive per il periodo 2027-2030 nel contesto attuale. Se lo scenario dovesse peggiorare in modo sostanziale, la banca può contare su una resilienza superiore e su ampi cuscinetti
. Prima ancora di considerare Commerzbank, la traiettoria standalone, che sarà rivista a fine anno, prevede un utile ben oltre 13 miliardi nel 2028 e ben oltre 15 miliardi nel 2030. Il RoTE è atteso in crescita fino a circa il 25%, mentre utile e dividendo per azione dovrebbero crescere di circa il 15% l'anno nel 2026-2028. Tra il 2026 e il 2030 sono previste distribuzioni per oltre 50 miliardi, pari all'80% dell'utile netto e sostenute da una generazione organica di capitale di pari entità.
"Con Unlimited stiamo spingendo oltre i confini del settore
", ha detto il CEO. Commissioni e risultato assicurativo crescono dell'11%, i prestiti del 9% e i depositi del 7%, con un RoAC del margine di interesse stabile al 20% e un peso delle commissioni salito al 37%. "Abbiamo l'opportunità di continuare a guadagnare quote in modo redditizio in ogni area
", ha aggiunto.
In Italia la banca beneficerà del consolidamento in corso. In Germania punta su "Commerzbank Unlocked" una volta assunto il controllo, con un'ulteriore accelerazione grazie a una possibile combinazione con HVB. L'Austria fa da porta d'accesso verso Germania ed Europa centro-orientale. L'Europa centro-orientale e la Grecia sono mercati a crescita strutturalmente più rapida, a cui si aggiunge ora la Polonia con mBank. "Questa traiettoria dovrebbe proseguire con margini elevati e resilienti e bassi livelli di rischio", ha spiegato Orcel. "Puntiamo ai segmenti di clientela più attrattivi con prodotti a margine più elevato
". La banca sfrutta inoltre un rapporto prestiti/depositi dell'88% per gestire attivamente i prezzi e accelerare selettivamente la raccolta, difendendo il pass-through.
"Unlimited sta anche producendo un cambio di passo nell'efficienza
", ha proseguito il CEO. Con il piano precedente, Unlocked, il rapporto costi/ricavi era sceso dal 54,5% al 38,4% e il rapporto ricavi/RWA era salito dal 5,5% all'8,5%. "Unlimited sta ridefinendo gli standard": il rapporto costi/ricavi è già calato di altri 5 punti al 33,8%, mentre i ricavi su RWA sono saliti all'8,9%.
"E c'è altra trasformazione in arrivo, sia dai grandi progetti sia dall'intelligenza artificiale", ha detto Orcel. Tra i progetti, quasi completati, ci sono il nearshoring, la revisione dei servizi titoli, la centralizzazione del motore di trading, il passaggio al cloud e l'ammodernamento dell'infrastruttura IT. "I loro pieni effetti devono ancora concretizzarsi e libereranno risorse per accelerare ulteriormente". L'intelligenza artificiale
, applicata su larga scala a KYC, monitoraggio delle transazioni e credito alle imprese, "sta producendo risultati tangibili
". Il tutto poggia su un'unica piattaforma centralizzata che, secondo Orcel, ha già ridotto del 37% i tempi di realizzazione.
Nel confronto con i concorrenti, "UniCredit continua a registrare la crescita più rapida nella generazione di capitale, pur partendo da una posizione già ai vertic
i". Il confronto è con BBVA, ING, Intesa Sanpaolo, Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank e Société Générale. UniCredit registra la crescita dell'utile più alta nel trimestre, pari al 24%, e il miglior rapporto costi/ricavi nei nove mesi, al 33,8%. Ha anche il RoTE più elevato, al 26,4% normalizzando per un CET1 al 13%, e la generazione organica di capitale più alta, pari a 275 punti base.
"Siamo altamente resilienti anche in un contesto che potrebbe deteriorarsi
e la nostra fiducia si basa su evidenze chiare", ha affermato il CEO, ricordando la diversificazione geografica del gruppo. "Guadagniamo quote di mercato con una solida qualità degli attivi e ampi cuscinetti", ha aggiunto, citando gli overlay più elevati tra i concorrenti, pari a 1,5 miliardi. UniCredit è inoltre "una delle poche banche in Europa che riducono i costi pur crescendo in modo significativo
", anche grazie agli investimenti e ai costi di integrazione già spesati in passato. Il primato nella generazione organica di capitale "ci consente di continuare a garantire distribuzioni superiori, rafforzando al contempo il capitale e sostenendo il nostro business". Infine, ha concluso Orcel, "siamo percepiti come un porto sicuro per i depositi in periodi di incertezza
", con flussi in accelerazione.