UniCredit, Orcel: payout all'80% confermato, aumentare le distribuzioni ora "non sarebbe serio"

(Teleborsa) - UniCredit non cambia la politica di remunerazione degli azionisti e non intende alzare le distribuzioni relative al 2026, in una fase segnata dall'incertezza e dal consolidamento di Commerzbank. Lo ha chiarito l'AD Andrea Orcel rispondendo alle domande degli analisti nella conference call sui risultati del terzo trimestre.



"Il payout resterà esattamente lo stesso, l'80% dell'utile netto", ha detto Orcel. La banca, ha ricordato, ha sempre ritenuto prudente distribuire in via ordinaria non più di quanto genera organicamente. Poiché si attende di generare organicamente capitale per oltre l'80% dell'utile netto, distribuirà quell'80%.



La ripartizione indicata finora prevede un dividendo ordinario pari al 50% dell'utile e un 30% in riacquisto di azioni proprie. Al momento, secondo il CEO, non c'è motivo di cambiarla. "Ma onestamente, quello che facciamo è rispondere ai nostri azionisti e a ciò che preferiscono", ha aggiunto. Se in futuro fosse necessario aumentare il dividendo in contanti, la banca è pronta ad ascoltare e a farlo. "Quello che vorrei sottolineare è che quello che chiamo ordinario, ricorrente, sacrosanto è il 50%". Il resto, ha spiegato, è un'ottimizzazione attraverso i buyback. Come hanno fatto alcuni concorrenti, la banca potrebbe spostare quote tra le due componenti. "Non lo abbiamo ancora preso in considerazione, ma non lo escludo".



Quanto all'acconto sul dividendo, UniCredit ha distribuito il 100% del dividendo maturato finora. "È qualcosa che potremmo mantenere o no", ha detto Orcel, ricordando che in passato la banca aveva accelerato il buyback per poi tornare alla traiettoria ordinaria. "Raccoglieremo il riscontro dei nostri azionisti". Se gli azionisti riterranno che l'acconto debba essere più alto e restare intorno a questo livello, ha spiegato, la banca potrà farlo. "Ciò che è maturato è maturato, è dividendo, e finché resta entro la soglia del 50% è sacrosanto. A meno che non ci siano problemi di tipo Armageddon, non lo cambieremo", ha precisato il CEO.



Sulla possibilità di aumentare le distribuzioni, Orcel è stato netto: "Migliorare le distribuzioni, in particolare nel 2027, in un contesto di incertezza macroeconomica, di incertezza geopolitica e nel primo anno di consolidamento di Commerzbank , non sarebbe serio". Il riferimento, ha chiarito, è alle distribuzioni sul 2026, pagate nel 2027. Il mercato deve quindi assumere che resteranno pari all'80% dell'utile netto 2026. Per il futuro, "vedremo".



"Ci saranno diverse variabili, come in qualsiasi acquisizione, e il contesto è particolarmente volatile", ha spiegato il CEO. Il consolidamento di Commerzbank porterà inizialmente il CET1 ratio al 13%. "Vogliamo vedere un buon track record della sua risalita, di cui siamo fiduciosi, ma vogliamo vederlo prima di alzare l'asticella", ha concluso Orcel.

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