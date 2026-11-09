UniCredit, Orcel: in Italia sei delle prime sette banche impegnate nell'M&A, noi guadagniamo quote

(Teleborsa) - Mentre gran parte del sistema bancario italiano è assorbito da fusioni e integrazioni, UniCredit punta a sfruttare questa fase per accelerare la crescita organica
delle proprie quote di mercato. È il messaggio dell'AD Andrea Orcel
, che ha risposto alle domande degli analisti sull'M&A in Italia nella conference call sui risultati del terzo trimestre
.
Orcel ha ricordato che, dopo il ritiro dall'offerta su Banco BPM
lo scorso anno, la banca aveva annunciato un cambio di passo verso una strategia di crescita organica. L'obiettivo era ottenere guadagni di quota più mirati e quindi, a suo avviso, di qualità superiore, concentrati sui segmenti di clientela e sui prodotti più adatti a UniCredit, "senza bisogno di un'acquisizione e in modo molto più economico
".
Per farlo, ha spiegato, la banca ha assunto circa 1.800 persone negli ultimi 15 mesi, tutte in ruoli commerciali, pari a un aumento di circa il 15% della rete. "Nessuna banca lo ha mai fatto", ha sottolineato. I nuovi ingressi hanno potuto sfruttare gli investimenti nell'automazione, nell'intelligenza artificiale, nei nuovi modelli di credito per segmento e nella revisione dei processi. Secondo il CEO, sono interventi "che non sono visibili dall'esterno, ma che ci permettono di essere più veloci, più precisi e più reattivi verso i clienti
".
Il risultato è una quota di mercato in crescita di 130 punti base tra agosto 2025 e agosto 2026, esclusi i mutui, segmento su cui la banca non punta. "Sono più di 10 punti base al mese", ha detto Orcel. Non ci sono ancora dati pubblici fino a fine settembre, ma la banca stima di continuare a guadagnare circa 10 punti base di quota al mese
. Il CEO ha ricordato che UniCredit ha già fatto un percorso simile negli ultimi cinque anni nel retail in Bulgaria.
A questo si aggiunge un secondo fattore di accelerazione: il consolidamento. "Eravamo stati molto chiari sul fatto che dopo BPM saremmo stati un osservatore. So che alcuni non ci hanno creduto", ha detto Orcel. La ragione è che la banca aveva previsto lo scenario attuale: "un mercato in cui, delle prime sette banche, sei sono impegnate nell'M&A
, nell'integrazione, nei rimedi antitrust, nel mettere insieme le organizzazioni". Queste banche sono quindi concentrate sul creare valore in modi diversi dal guadagnare quote in modo redditizio. In questo contesto, secondo Orcel, l'unica banca concentrata sulla crescita delle quote, la seconda del Paese per dimensioni, può guadagnare spazio.
"Semmai, pensiamo che i nostri guadagni mensili di quota nei segmenti target accelereranno
, diciamo dal secondo trimestre del prossimo anno", ha aggiunto il CEO. È per questo che la banca ha alzato l'ambizione a una quota di mercato target del 15% nel medio termine. "Non pensate che questo avvenga in un trimestre, perché richiederà tempo", ha precisato, promettendo aggiornamenti periodici.
Orcel ha sottolineato che la crescita non avviene a scapito della redditività. "Lo stiamo facendo a margini stabili, il che significa che non stiamo comprando quote di mercato
". Anche il rischio è stabile, anzi gli indicatori mostrano un rischio in calo. "Siamo molto, molto soddisfatti di ciò che il team sta ottenendo", ha detto.
Sulla remunerazione degli azionisti, il CEO ha confermato che la politica di distribuzione resta invariata all'80% dell'utile netto. Nel tempo, ha ricordato, la banca ha modulato il rapporto tra acconto e distribuzione totale per cogliere le opportunità
del momento. In questo caso, ha spiegato, l'aumento dell'acconto risponde a un impegno preso con il mercato. Nel primo anno di un'operazione di M&A le distribuzioni, in particolare i dividendi, subiscono di solito una diluizione significativa, e UniCredit si era impegnata a fare tutto il possibile per ridurla al minimo. "È esattamente ciò che abbiamo fatto", ha detto Orcel. L'acconto sul dividendo è più che doppio rispetto a quello dello scorso anno, una scelta che secondo il CEO è "del tutto coerente con quanto abbiamo detto fin dal primo giorno
".