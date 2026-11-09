Wall Street rimbalza, il petrolio in calo frena i timori sull'inflazione. Nvidia crolla

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa USA, con il Dow Jones
, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,08%; sulla stessa linea, in forte aumento l'S&P-500
, che con il suo +2,28% avanza a quota 7.545 punti. In netto miglioramento il Nasdaq 100
(+3,15%); sulla stessa linea, balza in alto l'S&P 100
(+2,07%).
I principali indici di Wall Street centrano il rimbalzo dell'avvio con la flessione dei prezzi del petrolio che ha contribuito ad allentare le preoccupazioni degli investitori, dopo le vendite che avevano colpito i mercati nella settimana precedente.
I rialzi hanno attenuato i timori legati al comparto dell'intelligenza artificiale
, che aveva attraversato una fase di forte volatilità dopo il successo dei Democratici alle elezioni di metà mandato della scorsa settimana.
Il presidente statunitense Donald Trump
ha ridimensionato la possibilità di nuovi attacchi contro l'Iran, contribuendo a spingere al ribasso le quotazioni del greggio e ad allentare le preoccupazioni sulle prospettive dell'inflazione.Riflettori sull'inflazione e sui tassi Fed
L'inflazione sarà al centro dell'attenzione questa settimana, con la pubblicazione domani dei dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense relativi a ottobre.
A sostenere il clima sui mercati sono state anche le valutazioni di alcune importanti società di intermediazione di Wall Street. Morgan Stanley e UBS hanno giudicato eccessive le recenti vendite dei titoli legati all'intelligenza artificiale, ritenendo improbabile che i rischi di una regolamentazione particolarmente restrittiva per lo sviluppo dei data center, sotto un Congresso a maggioranza democratica, si concretizzino.
Restano tuttavia alcune criticità. Le aspettative di un possibile rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre continuano a pesare sul sentiment degli investitori, dopo i dati sull'occupazione di ottobre risultati più forti del previsto.Nvidia crolla ai minimi da sette mesi
Tra i titoli sotto pressione spicca Nvidia
che scende ai livelli più bassi da aprile. La società, seconda al mondo per capitalizzazione di mercato, è stata penalizzata dalle notizie relative a un'indagine interna su un presunto tentativo di un servizio di intelligence straniero
di prendere di mira il CEO Jensen Huang, circostanza che ha sollevato interrogativi sul suo futuro alla guida del produttore di chip per l'intelligenza artificiale.Bene KKR e Constellation Energy, in calo Berkshire Hathaway
Tra gli altri titoli, fa bene KKR
dopo aver registrato un utile trimestrale record. Vola Constellation Energy
, società energetica esposta alla crescita del settore dell'intelligenza artificiale, grazie a un utile rettificato del terzo trimestre superiore alle attese.
In controtendenza Berkshire Hathaway
, dopo che il conglomerato ha comunicato un calo dell'utile nel terzo trimestre.
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni industriali
(+3,69%), beni di consumo secondari
(+3,31%) e telecomunicazioni
(+2,54%). Migliori e peggiori Blue Chip del Dow JonesCaterpillar
(+6,60%), Goldman Sachs
(+4,93%), Cisco Systems
(+4,69%) e Amazon
(+3,80%). Nvidia
che prosegue le contrattazioni a -4,65%.
Contrazione moderata per Walmart
, che soffre un calo dello 0,57%.
Tra i colossi tecnologici di Wall Street Astera Labs
(+14,19%), Monolithic Power Systems
(+14,08%), Lumentum Holdings
(+12,02%) e Advanced Micro Devices
(+11,89%).
Scivola PDD Holdings
, con un netto svantaggio del 3,26%.
In rosso Thomson Reuters
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,58%.
Spicca la prestazione negativa di MicroStrategy Incorporated
, che scende del 2,55%.