Acquisto per Raytheon Technologies

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Vigoroso rialzo per la compagnia attiva nel settore aerospaziale e della difesa , tra i titoli dell'indice S&P 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,58%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 196,3 USD, con stop loss posto a quota 73,75 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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