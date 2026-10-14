Indicazioni rialziste per Raytheon Technologies

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

A picco la compagnia attiva nel settore aerospaziale e della difesa , tra i titoli dell'indice S&P 100 , che chiude gli scambi con un pessimo -1,95%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 183 USD, con stop loss individuato a livello 73,75 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```