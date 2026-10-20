RTX, ricavi e utili in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre

Alzata la guidance per la fine dell'anno

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026, RTX ha registrato vendite pari a 25,0 miliardi di dollari, con un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente e una crescita organica del 12%. L'utile per azione (EPS) è stato pari a 1,89 dollari, che includono 0,26 dollari derivanti da rettifiche contabili legate ad acquisizioni e 0,11 dollari relativi a ristrutturazioni e altre voci nette significative e/o non ricorrenti. L'EPS rettificato è stato pari a 2,26 dollari, con un aumento del 33% rispetto all'anno precedente; il dato include 0,25 dollari derivanti dal recupero IEEPA. Nel terzo trimestre, la società ha registrato un utile netto di pertinenza degli azionisti ordinari pari a 2,6 miliardi, cifra che include 0,3 miliardi di rettifiche contabili legate ad acquisizioni e 0,2 miliardi relativi a ristrutturazioni e altre voci nette di natura significativa e/o non ricorrente. L'utile netto rettificato, pari a 3,1 miliardi, ha segnato un incremento del 34% rispetto all'anno precedente, trainato da una crescita di 1,1 miliardi dell'utile operativo rettificato di segmento in tutte e tre le divisioni (Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Raytheon), inclusi 0,4 miliardi derivanti dal recupero IEEPA.



Il flusso di cassa operativo del trimestre è stato pari a 2,9 miliardi, cifra che comprende 0,4 miliardi di dollari di recupero IEEPA. Gli investimenti in conto capitale sono stati pari a 0,7 miliardi di dollari, portando il flusso di cassa disponibile (free cash flow) a 2,1 miliardi.



Il commento di Chris Calio, Presidente e CEO di RTX



"La nostra solida esecuzione e l'attenzione all'efficienza operativa nel terzo trimestre hanno consentito a RTX di registrare una crescita organica delle vendite a doppia cifra, sia nel settore aerospaziale commerciale che in quello della difesa. La domanda per i nostri prodotti rimane forte, con oltre 81 miliardi di dollari di nuove commesse nei settori commerciale e difesa, portando il portafoglio ordini (backlog) a un livello record di 340 miliardi di dollari".



"Alla luce dei risultati ottenuti dall'inizio dell'anno, miglioriamo ulteriormente le previsioni per l'intero esercizio in termini di vendite rettificate, utile per azione rettificato e flusso di cassa disponibile. Restiamo concentrati sull'incremento dei volumi produttivi, sull'ottimizzazione della nostra struttura dei costi e sull'investimento in nuove tecnologie, per supportare i nostri clienti e favorire una crescita costante".



Nuova guidance



L'azienda attiva nel settore dell'aerospazio e difesa ha migliorato le previsioni per l'intero esercizio 2026. In dettaglio, le vendite rettificate sono viste nell'intervallo 97,0 – 97,5 miliardi di dollari, in rialzo rispetto alla precedente stima di 95,0 – 96,0 miliardi, con una crescita organica delle vendite tra il 10 e l'11% (precedente stima dall'8 al 9%). L'EPS rettificato è stimato in un intervallo 7,65 – 7,75 dollari, (precedente stima di 7,10 – 7,25 dollari) e il flusso di cassa disponibile dovrebbe attestarsi a 9,0 – 9,2 miliardi, in rialzo dai 8,50 – 8,75 miliardi di dollari precedentemente stimati.

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