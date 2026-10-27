Lettura rialzista per Raytheon Technologies
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Effervescente la compagnia attiva nel settore aerospaziale e della difesa, tra i componenti dell'S&P 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,39%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 197,5 USD, con stop loss fissato a livello 73,75 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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