Milano 14:26
51.071 +2,26%
Nasdaq 3-nov
28.180 0,00%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 14:26
10.819 +1,69%
Francoforte 14:26
26.303 +1,70%

Amsterdam: ArcelorMittal sale verso 57,77 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: ArcelorMittal sale verso 57,77 Euro
Brillante rialzo per il produttore di acciaio, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,80%.
Condividi
```