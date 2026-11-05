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Amsterdam: exploit di ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: exploit di ArcelorMittal
Prepotente rialzo per il produttore di acciaio, che mostra una salita bruciante del 5,01% sui valori precedenti.
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