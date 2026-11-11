Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Avanza il produttore di acciaio, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ArcelorMittal rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di ArcelorMittal è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 60 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 59,26. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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