Anthropic pronta a destinare il 5% delle proprie azioni a un nuovo fondo di pubblica utilità

(Teleborsa) - Anthropic
ha annunciato l'intenzione di destinare, previa approvazione dei soci, il 5% delle proprie azioni
all'Anthropic Public Benefit Fund
, un nuovo fondo di pubblica utilità, che le consentirà di effettuare donazioni
a beneficio della collettività, tra cui la mitigazione dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro.
L'azienda potrà destinare all'iniziativa un ulteriore 2%
a discrezione del consiglio di amministrazione per ogni incremento del 50%
del valore dell'azienda rispetto a una soglia predefinita.
Il tutto mentre Anthropic si prepara a una IPO da record
e punterebbe ad avviare il roadshow a partire dalla settimana del 9 novembre
, con l'obiettivo di iniziare le contrattazioni prima del Giorno del Ringraziamento
, che quest'anno cade il 26 novembre.