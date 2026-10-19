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Anthropic pronta a destinare il 5% delle proprie azioni a un nuovo fondo di pubblica utilità

Il tutto mentre procede a passo spedito verso l'IPO da record

Finanza, Scienza e tecnologia
Anthropic pronta a destinare il 5% delle proprie azioni a un nuovo fondo di pubblica utilità
(Teleborsa) - Anthropic ha annunciato l'intenzione di destinare, previa approvazione dei soci, il 5% delle proprie azioni all'Anthropic Public Benefit Fund, un nuovo fondo di pubblica utilità, che le consentirà di effettuare donazioni a beneficio della collettività, tra cui la mitigazione dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro.

L'azienda potrà destinare all'iniziativa un ulteriore 2% a discrezione del consiglio di amministrazione per ogni incremento del 50% del valore dell'azienda rispetto a una soglia predefinita.

Il tutto mentre Anthropic si prepara a una IPO da record e punterebbe ad avviare il roadshow a partire dalla settimana del 9 novembre, con l'obiettivo di iniziare le contrattazioni prima del Giorno del Ringraziamento, che quest'anno cade il 26 novembre.




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