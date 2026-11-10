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Avvio all'insegna della lettera per Wall Street dopo i dati sull'inflazione

Si rinnovano aspettative di rialzo tassi di interessa da parte della Fed

Commento, Finanza
Avvio all'insegna della lettera per Wall Street dopo i dati sull'inflazione
(Teleborsa) - Apertura in rosso per Wall Street, spinta da un aumento dell'inflazione superiore alle attese, che ha rafforzato le scommesse su ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Sul fronte geopolitico, il primo giorno dei colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi si è chiuso dopo oltre quattro ore. Le delegazioni ucraina e russa hanno confermato che riprenderanno domani mattina.

Il rendimento dei titoli del Tesoro biennali è balzato di 15 punti base, attestandosi al 4,71%. Il dollaro si è rafforzato. I mercati monetari hanno incrementato le scommesse su almeno due rialzi dei tassi da parte della Fed entro la metà del 2027, iniziando inoltre a scontare una seppur minima probabilità di un intervento più incisivo – pari a mezzo punto percentuale – nel mese di dicembre. Il prezzo del petrolio Brent è sceso sotto i 90 dollari al barile.

Sul fronte macro, secondo il Bureau of Labor Statistics, l'indice dei prezzi al consumo "core" (al netto di alimentari ed energia) è salito dello 0,3% a ottobre rispetto al mese precedente, mentre l'indice generale ha registrato un incremento dello 0,4%. Il BLS non ha diffuso i dati su base annua, poiché la raccolta delle informazioni era stata interrotta durante il blocco delle attività governative nell'ottobre 2025.

Dal mondo corporate, Anthropic punta a una valutazione di circa 1,4 trilioni di dollari in occasione della sua offerta pubblica iniziale (IPO), con l'ambizione di entrare nella storia come primo laboratorio di intelligenza artificiale di frontiera a quotarsi in borsa.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,50%; sulla stessa linea, cede alle vendite l'S&P-500, che retrocede a 7.506 punti. In rosso anche il Nasdaq 100 (-0,76%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'S&P 100 (-0,54%).
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