Avvio all'insegna della lettera per Wall Street dopo i dati sull'inflazione

(Teleborsa) - Apertura in rosso per Wall Street
, spinta da un aumento dell'inflazione superiore alle attese
, che ha rafforzato le scommesse su ulteriori rialzi dei tassi di interesse
da parte della Federal Reserve. Sul fronte geopolitico, il primo giorno dei colloqui
tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi si è chiuso dopo oltre quattro ore. Le delegazioni ucraina e russa hanno confermato che riprenderanno domani mattina.
Il rendimento dei titoli del Tesoro biennali
è balzato di 15 punti base, attestandosi al 4,71%. Il dollaro si è rafforzato. I mercati monetari hanno incrementato le scommesse su almeno due rialzi dei tassi
da parte della Fed entro la metà del 2027, iniziando inoltre a scontare una seppur minima probabilità di un intervento più incisivo – pari a mezzo punto percentuale – nel mese di dicembre. Il prezzo del petrolio Brent è sceso sotto i 90 dollari
al barile.
Sul fronte macro, secondo il Bureau of Labor Statistics, l'indice dei prezzi al consumo "core"
(al netto di alimentari ed energia) è salito dello 0,3% a ottobre
rispetto al mese precedente, mentre l'indice generale ha registrato un incremento dello 0,4%. Il BLS non ha diffuso i dati su base annua, poiché la raccolta delle informazioni era stata interrotta durante il blocco delle attività governative nell'ottobre 2025.
Dal mondo corporate, Anthropic
punta a una valutazione di circa 1,4 trilioni di dollari
in occasione della sua offerta pubblica iniziale (IPO), con l'ambizione di entrare nella storia come primo laboratorio di intelligenza artificiale di frontiera a quotarsi in borsa.
Sulle prime rilevazioni
, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,50%; sulla stessa linea, cede alle vendite l'S&P-500
, che retrocede a 7.506 punti. In rosso anche il Nasdaq 100
(-0,76%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,54%).