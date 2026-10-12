Wall Street avvio cauto in una settimana ricca di grandi trimestrali

(Teleborsa) - Apertura poco mossa per Wall Street che apre una settimana ricca di trimestrali significative, con le banche in evidenza: in calendario domani Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo; mercoledì sarà la volta di Bank of America, Morgan Stanley e BlackRock.



Continuano a rimanere sotto osservazione i prezzi del petrolio, che hanno recuperato in scia alle preoccupazioni per i ripetuti attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita provenienti dal vicino Yemen e nonostante la tregua sugli attacchi energetici annunciata da Donald Trump tra Russia e Ucraina.



Sul fronte macro, questa settimana l'occhio cadrà mercoledì sull'indice dei prezzi al consumo di settembre: il consensus stima un aumento al 3,6% dal 3,4% di agosto per il dato generale (headline) e al 2,5% dal 2,4% per la componente core. Nella stessa giornata, la Fed pubblicherà il Beige Book.



Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 51.752 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l' S&P-500 , che continua la giornata a 7.813 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,44%); sui livelli della vigilia l' S&P 100 (+0,09%).







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