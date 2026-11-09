Banco BPM, Crédit Agricole propone la fusione con CA Italia: nascerebbe il terzo gruppo bancario italiano

Premio del 20% sul concambio e dividendo straordinario da 1 miliardo

(Teleborsa) - Crédit Agricole ha proposto a Banco BPM di avviare una negoziazione per una fusione tra la banca guidata da Piazza Meda e Crédit Agricole Italia. Nel progetto, Banco BPM sarebbe il fulcro della società risultante, che rimarrebbe quotata a Milano. La struttura legale dell'operazione sarà definita tra le parti.



La proposta, di natura amichevole, è stata sottoposta alla valutazione del consiglio di amministrazione di Banco BPM. Il gruppo francese la presenta come la naturale evoluzione della partnership di lungo termine tra le due realtà. Dall'integrazione nascerebbe il terzo gruppo bancario italiano, con 6,5 milioni di clienti e una rete di oltre 2.300 filiali.



Sul fronte della governance, il progetto punta a preservare l'identità e l'autonomia operativa della nuova società. Il consiglio di amministrazione resterebbe composto in maggioranza da amministratori indipendenti. L'attuale amministratore delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, sarebbe confermato alla guida della nuova realtà. Nel perimetro confluirebbero anche le attività assicurative italiane di Crédit Agricole, sia nel ramo Vita che nel ramo Danni.



Per gli azionisti di Banco BPM, la proposta prevede un rapporto di cambio con un premio del 20%. Il premio è calcolato rispetto al multiplo P/E 2027 stimato usato per valorizzare i conferimenti di Crédit Agricole. A questo si aggiunge un dividendo straordinario di 1 miliardo di euro agli attuali soci. Le sinergie attese sono stimate in 800 milioni di euro annui ante imposte. L'utile per azione di Banco BPM salirebbe di circa il 24% nel 2027, sulla base delle sinergie a regime.



Per effetto dei propri conferimenti, Crédit Agricole porterebbe la sua partecipazione dall'attuale 29,6% del capitale di Banco BPM a circa il 45% della società risultante dalla fusione.



L'operazione sarebbe condizionata, tra l'altro, all'approvazione dell'assemblea straordinaria di Banco BPM con le maggioranze necessarie per il cosiddetto "whitewash". Questo meccanismo esenterebbe Crédit Agricole dall'obbligo di lanciare un'OPA obbligatoria. Servirebbe il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Servirebbe inoltre l'assenza di voto contrario della maggioranza dei soci presenti diversi da Crédit Agricole e dagli altri azionisti di maggioranza, anche relativa, purché sopra il 10%. Sono necessarie anche le consuete autorizzazioni, tra cui quelle della BCE e quelle previste dalla disciplina golden power. Il perfezionamento è atteso nella seconda metà del 2027.

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