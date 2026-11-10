Bankitalia richiama banche su NPL: errata classificazione può portare a sottostimare perdite

La banca centrale afferma di essere intervenuta tempestivamente

(Teleborsa) - Nel corso degli ultimi cinque anni la Banca d'Italia, attraverso controlli a distanza e accessi ispettivi, ha verificato l'applicazione delle nuove regole europee sulla definizione di default da parte degli intermediari ed è intervenuta "tempestivamente" quando ha rilevato prassi non corrette. Lo si legge in una nota diffusa da Via Nazionale, che fa il punto sulle regole in vigore dal 2021.



Le anomalie, segnala Bankitalia, hanno riguardato, in alcuni casi, il conteggio dei giorni di arretrato, la coerenza tra la classificazione dei crediti come in bonis e il contestuale addebito di interessi di mora, nonché le modalità di contabilizzazione e recupero di tali interessi.



"Un'errata classificazione dei crediti deteriorati può portare a sottostimare le relative perdite, a calcolare in modo errato le attività ponderate per il rischio a non applicare correttamente il cosiddetto "approccio di calendario" - viene sottolineato - Quest'ultimo deriva dalla regolamentazione europea, è direttamente applicabile a tutte le banche e comporta la determinazione ai fini di vigilanza di quote di copertura minime che aumentano con il tempo trascorso dalla classificazione del credito deteriorato e tengono conto delle garanzie".



La Banca d'Italia, quando accerta irregolarità nella classificazione dei crediti e nella determinazione del patrimonio di vigilanza, richiede agli intermediari di correggere le carenze riscontrate e verifica l'efficacia degli interventi. Le misure di vigilanza sono proporzionate alla natura e alla gravità delle criticità e, quando ricorrono i presupposti di legge, possono includere misure di intervento precoce.



La definizione di default, prevista dagli standard internazionali di Basilea, è recepita nella normativa europea per individuare tempestivamente i crediti deteriorati. Essa ha implicazioni per vari aspetti dell'attività degli intermediari, in particolare per il calcolo del capitale che le banche devono detenere a fronte del rischio di credito. La classificazione in default scatta al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: la banca ritiene improbabile il rimborso integrale del credito. Sulla base delle informazioni disponibili, valuta che difficilmente il debitore pagherà per intero quanto dovuto senza che si debba ricorrere, ad esempio, all'escussione delle garanzie. La classificazione può quindi avvenire anche in assenza di ritardi nei pagamenti; il ritardo nei pagamenti supera il termine normativamente previsto. Di norma, il default scatta quando l'arretrato supera le soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi. Questo criterio consente di individuare il deterioramento anche in assenza di una precedente valutazione di inadempienza probabile da parte della banca.



In aggiunta ai principi generali in materia, definiti dal CRR, le "Linee guida sull'applicazione della definizione di default" elaborate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) precisano alcuni aspetti rilevanti, quali: le modalità di conteggio dei giorni di scaduto; la valutazione di alcuni criteri di inadempienza probabile; le condizioni per l'uscita dallo stato di default. A livello nazionale la Banca d'Italia ha dato attuazione alle suddette Linee guida nelle proprie Disposizioni di vigilanza per le banche. Il quadro normativo sopra descritto ha trovato costante applicazione dal 1° gennaio 2021 alle esposizioni nei confronti di tutte le controparti. Nel maggio 2026 è stato pubblicato un aggiornamento delle linee guida dell'EBA, che rivede, tra l'altro, in quali casi alcuni ritardi nel factoring pro-soluto possono essere trattati come arretrati tecnici.

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