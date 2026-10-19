Credito Lombardo Veneto perfeziona cartolarizzazione su portafoglio NPL da 600 milioni di euro

(Teleborsa) - Credito Lombardo Veneto ha perfezionato una cartolarizzazione avente oggetto un portafoglio di crediti deteriorati (Non-Performing Loans - NPL) per un valore nominale lordo complessivo di circa 600 milioni di euro. L'operazione rappresenta un nuovo intervento di Credito Lombardo Veneto sul mercato secondario italiano degli NPL e rafforza il posizionamento della banca nella strutturazione e nel finanziamento di operazioni complesse sul mercato del credito. Inoltre, la transazione rientra nello sviluppo delle attività di finanza strutturata previste dal Piano Industriale della banca e amplia ulteriormente il perimetro delle operazioni realizzate nel mercato del credito.



Il portafoglio è composto prevalentemente da posizioni NPL individuali, originate da rapporti bancari e finanziari e successivamente oggetto di operazioni sul mercato secondario. La struttura finanziaria prevede l'emissione di titoli asset-backed di diverse classi, con meccanismo partly paid, che consente di modulare i versamenti in funzione delle esigenze dell'operazione. Credito Lombardo Veneto ha sottoscritto la tranche senior, mentre la tranche junior è stata sottoscritta da AR Holding e, per una quota minoritaria, dalla stessa banca in qualità di risk retainer.



Partner industriale dell'operazione è A-Zeta, che assumerà il ruolo di Special Servicer, con la responsabilità delle attività operative di gestione, valorizzazione e recupero dei crediti. A-Zeta, fondata nel 1974, rappresenta una realtà indipendente e consolidata nel mercato italiano dell'analisi dei dati, dei servizi informativi e della gestione del credito.



"Con questa operazione, confermiamo la nostra ambizione di sviluppare Credito Lombardo Veneto come una banca capace di affiancare all'attività creditizia tradizionale un'importante componente di investment banking e finanza strutturata - ha commentato l'AD Paolo Gesa - La capacità di strutturare, finanziare e partecipare direttamente a transazioni complesse rappresenta uno degli elementi distintivi del nostro modello di business. Il mercato secondario degli NPL costituisce un segmento di particolare interesse, nel quale intendiamo continuare a investire competenze e risorse, attraverso partnership con operatori industriali qualificati come A-Zeta".

Condividi

```